In einem Waldgebiet zwischen Fürstenbrunn und Großgmain ist am Samstagnachmittag eine Frauenleiche gefunden worden. Laut Polizei handelt es sich "augenscheinlich" um jene 44-jährige Bosnierin, die am Dienstag als vermisst gemeldet worden war. Nach dem Ex-Mann wird nun per Haftbefehl gefahndet.

