Simon Karl ist mit seiner Röstmanufaktur ins Handelszentrum Bergheim übersiedelt. Zum zehnjährigen Jubiläum plant er etwas Besonderes.

Dass er heuer sein zehnjähriges Bestandsjubiläum feiert, war Simon Karl gar nicht bewusst. "2012 war es noch nebenberuflich und sehr klein. Über die Jahre bin ich dann gewachsen. In der heutigen Größe läuft es seit 2016", erzählt der 40-Jährige. Im Herbst hat er sich mit seiner kleinen Rösterei im neuen Handelszentrum angesiedelt. Bis dahin röstete er seinen Kaffee in einem Anbau seines Wohnhauses in Thalgau. "Das war schon länger viel zu klein, außerdem war es eher Goodwill der Nachbarn, dass ...