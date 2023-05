Thalgauer Volksschulkinder zeigten ihr Geschick auf dem Fahrrad

Mit ganz viel Begeisterung in Thalgau am Start war Hanna aus der 3a-Klasse. "Es war gar nicht schwierig, es hat mir viel Spaß gemacht. Am besten hat mir das Schneckenrennen gefallen", sagt die junge Thalgauerin und meint damit jenen kurzen Abschnitt, den es so langsam wie möglich zu durchfahren galt - ohne umzufallen natürlich. Dass sie den Parcours ohne größere Probleme meistern konnte, habe sie ihrem Papa zu verdanken, verrät Hanna: "Der geht mit mir jeden Tag mountainbiken und hat mir extra für den Parcours die Pedale und Reifen ausgewechselt."