Elf Häuser und zwei Campingplätze wurden in der Nacht auf Sonntag aufgrund einer drohenden Flutwelle in Wald im Pinzgau evakuiert. 120 Personen, darunter Urlauber auf einem Campingplatz, wurden in Sicherheit gebracht. Die Krimmler Ache wurde nach einem Murenabgang verklaust, die Bahnhofssiedlung überschwemmt.

