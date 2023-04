Video überführte 47-jährigen Alkolenker im Pinzgau

Der Mann gab an, seit Stunden nicht mit seinem Pkw gefahren zu sein - obwohl der Motor noch warm war. Die Aufnahmen aus der Überwachungskamera sprachen eine andere Sprache.

Die Polizei überführte in der Nacht auf Freitag drei Alko-Lenker im Pinzgau. Diese werden angezeigt.

In der Nacht auf Freitag meldete ein anonymer Zeuge bei der Polizei, dass ein 47-jähriger Pinzgauer mit seinem Pkw alkoholisiert unterwegs sei. An seiner Wohnadresse wurde der Mann kurz nach Mitternacht angetroffen. Er leugnete, in den vergangenen Stunden gefahren zu sein. Den warmen Automotor konnte er sich nicht erklären.

Der Mann parkte laut Video exakt um 00.01 Uhr ein

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass sein Parkplatz videoüberwacht sei. Somit könne er zweifelsfrei beweisen, dass er bereits seit Stunden zu Hause sei. Die Sichtung des Materials ergab jedoch laut Polizei, dass der Pinzgauer exakt um 00.01 Uhr seinen Pkw auf den Parkplatz gelenkt hatte und ausgestiegen war. Der Alkotest beim Mann ergab 2,18 Promille.



Lenker hatte bei Auffahrunfall 1,34 Promille

Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein 41-jähriger Pinzgauer auf der B168 vor dem Kreisverkehr in Uttendorf auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Der 41-Jährige hatte laut Polizei übersehen, dass der Lenker vor ihm die Geschwindigkeit verringert hatte. Beim Unfall entstand leichter Sachschaden. Der Alkotest beim 41-jährigen Pkw-Lenker ergab einen Wert von 1,34 Promille.



Unfall in Mittersill - mit 2,2 Promille

Kurz nach 20 Uhr kam es in Mittersill zu einem Unfall auf der B165. Ein 64-jähriger Pinzgauer geriet beim Abbiegen zu weit nach links und prallte gegen einen Pkw. Auch hier entstand nur Sachschaden. Der Alkotest beim 64-Jährigen ergab 2,2 Promille. Alle drei Fahrzeuglenker werden von der Polizei angezeigt.