Umzugshelfer in Salzburg erschlagen: Videos könnten den Täter entlarven

Keine Hinweise auf ein Motiv bekannt

Hinweise auf ein Motiv oder einen möglichen Täter gebe es noch nicht. Auch eine Tatwaffe ist bislang nicht gefunden worden, obwohl die Polizei die Straßenzüge rund um das Tatortgebäude durchkämmte. Die Bluttat ereignete sich in einer in der dritten Etage gelegenen Wohnung eines zehnstöckigen Hochhauses.

Wie berichtet, war dort am Mittwochabend ein 52-jähriger Mann von Polizisten tot aufgefunden worden. Das Opfer wies Verletzungen auf, laut Obduktion wurde es erschlagen. Der 52-Jährige war als Umzugshelfer seit Jahresbeginn bei einer Firma in Salzburg-Lehen beschäftigt. Von dem Unternehmen soll er hauptsächlich für Entrümpelungen im benachbarten Oberösterreich eingesetzt worden sein. Nachbarn beschrieben den Salzburger als freundlich. Am Dienstag sei er noch gesehen worden.

Polizistin stieg über das Fenster in die Wohnung

Am selben Tag hätte das Opfer noch einen Termin wahrnehmen sollen - der 52-Jährige ist aber dort nicht erschienen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Salzburger in seiner Wohnung getötet wurde. In der Nachbarschaft des Hochhauses befindet sich eine Eni-Tankstelle, deren Überwachungskameras nicht nur das Areal des Betriebes filmen dürften, sondern wohl auch den Eingang zum Wohnblock.

Um 18.06 Uhr brachte die Berufsfeuerwehr mit einer Drehleiter eine Polizistin zu einem gekippten Fenster der Wohnung im dritten Stock. Die Beamtin stieg ein, fand den Toten und öffnete den Kollegen die Tür.

Polizei über sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung dankbar

Die Salzburger Polizei ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu dem Mordfall. Wer in der Nacht auf Mittwoch oder Mittwoch tagsüber verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des besagten, zehnstöckigen Wohnblocks in der Gabelsbergerstraße gemacht hat, soll sich unter Tel. 059133/50-3333 melden.