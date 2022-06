Untersberg Shooting Area: Auf Wildschwein und Co wird hier nur virtuell geschossen

In Grödig eröffnet ein 23-jähriger Jäger einen "Schießstand", der auf Videosimulation setzt.

"Der Beamer ist das Herzstück", sagt Georg Haslinger. Der 23-Jährige hat 70.000 Euro in sein Hightech-Videosimulationssystem für Schützen investiert. Ab nächstem Dienstag können Jäger, Sport- und Freizeitschützen, aber auch andere Interessierte (ab 16 Jahren) in der im Gasthof Esterer untergebrachten"Untersberg-Shooting-Area" an ihrer Schusstechnik feilen. Allerdings wird nicht in echt geschossen, sondern virtuell. Eine am Lauf einer Waffenattrappe angebrachte Kamera nimmt jede Bewegung des Schützen auf und zeigt bei der Schussbildanalyse, wo mögliche Schwachpunkte liegen. 850 verschiedene Szenarien können geübt werden ...