Video: Unwetter verwüsteten Pongau und Pinzgau: Einsatzkräfte kämpften gegen "Weltuntergang"

Eine Gewitterfront mit sintflutartigen Regenfällen und Hagel zog ab dem Montagnachmittag über das Land Salzburg. In St. Johann im Pongau wurde am Abend Zivilschutzalarm für die Reinbachsiedlung ausgerufen, in der Pinzgauer Gemeinde Wald ging wieder eine große Mure ab. Aber auch sonst herrschte im ganzen Land Großeinsatz für die Rettungskräfte. Der Katastrophenschutz des Landes forderte die Bürgerinnen und Bürger in den Überflutungsgebieten auf, äußerst vorsichtig zu sein.

