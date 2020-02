Am Freitag wurden eine 30-jährige Chinesin und ein 31-jähriger Österreicher nach ihrer Rückkehr von einem Chinaurlaub in einem Isolierzimmer des Universitätsklinikums aufgenommen. Bereits am Donnerstag wurde ein Ehepaar wegen Verdacht auf Coronavirus ins Uniklikum gebracht. Alle vier Personen befinden sich auf dem Weg der Besserung.

Am Freitagnachmittag meldete sich ein junges Paar bei der Notaufnahme des Salzburger Universitätsklinikums: Die Chinesin und der Österreicher (30, 31) seien gerade von einem Chinaaufenthalt zurückgekehrt. Jetzt hätten sich leichte Beschwerden im Bereich der Atemwege. "Es handelt sich um leichte Symptome, aber Vorsicht geht vor", sagt Klinikensprecher Wolfgang Fürweger. Die beiden Personen seien auf dem Weg der Besserung, bestätige Fürweger am Samstagvormittag den SN.

Bereits am Donnerstagabend war eine 57-jährige Salzburgerin und ihr Ehemann wegen Magen-Darm-Problemen nach einem Chinaaufenthalt in einem Isolierzimmer im Uniklinikum untergebracht worden. Auch ihr gehe es bereits wieder gut: "Die Dame zeigte schon am Freitag fast keine Symptome mehr", sagte Fürweger. Ihr Ehemann wurde ebenfalls in einem Isolierzimmer untergebracht. "Selbst wenn er keine Symptome zeigt, könnte er den Virus in sich tragen und somit zum Überträger werden. Deshalb wenden wir diese besonderen Vorsichtsmaßnahmen an", so Fürweger am Samstag.

Die Frage, ob sich die Salzburger Verdachtsfälle auf den neuen Coronavirus bestätigen, wird in Wien beantwortet. Erst am Freitag konnte die Blutprobe der erkrankten 57-Jährigen in ein dortiges Labor geschickt werden. Die Auswertung könne bis zu 48 Stunden dauern. Mit einem Ergebnis aller Proben wurde frühestens am Samstag, vielleicht erst am Sonntag gerechnet.

Ansteckung bei 57-Jähriger unwahrscheinlich

Für Richard Greil, Primar der III. Medizin des Salzburger Unikliniums, handelt es sich bei allen um den Verdachtsfall gesetzten Maßnahmen um Vorsicht. Vor allem bei der 57-jährigen Frau sei es unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um eine Infektion mit dem neuen Virus handle. "Die Frau hatte nach einem Aufenthalt in Peking Durchfall. Aus China gibt es seit kurzem Informationen, dass das Virus in sehr seltenen Fällen auch solche Symptome hervorruft. Das ist am Donnerstagabend bekannt geworden. Deshalb habe ich meine Mitarbeiter gebeten, die Frau und ihren Begleiter stationär aufzunehmen."

Die Frau war am Freitag fast beschwerdefrei. Es hänge mit den geringen Fallzahlen in Europa zusammen, dass man sie und ihren Begleiter, der keine Symptome zeige, trotzdem im Spital behalte. "Wenn man nur einzelne Fälle hat, kann man nach Hochsicherheitsaspekten vorgehen. Wenn es mehr Fälle gibt, müssen wir ein pragmatischeres Vorgehen wählen." Das bedeutet: Sollte es in Salzburg bestätigte Fälle des neuen Virus geben, würden die vier Isolierbetten der Infektionseinheit der III. Medizin für diese Patienten benötigt. Verdachtsfälle könnte man dann nach Hause schicken. "Wir stellen solche Personen dann unter Autoquarantäne. Die bleiben zu Hause und brauchen keine Behandlung. Wenn sie Kontakt mit anderen haben, müssen diese Personen Atemschutzmasken aufsetzen."

Amt für Öffentliche Ordnung prüft Kontakte

Vorsicht ließ am Freitag auch das Amt für Öffentliche Ordnung der Stadt Salzburg walten. Mitarbeiter der Stadt klärten ab, ob das Paar nach der Rückkehr aus China Kontakt mit anderen Personen hatte, sagt Karl Schupfer, Sprecher der Stadt Salzburg. "Es wird abgeklärt, wie eng der Kontakt war und wie der gesundheitliche Zustand der Kontaktpersonen ist." Auch das Paar, das sich am Freitagnachmittag auf der Notaufnahme des Spitals meldete, sei gleich von Mitarbeitern des Ordnungsamtes wegen Kontaktpersonen befragt worden.

Für das Ordnungsamt hängt das weitere Vorgehen davon ab, ob sich der Verdacht bestätigen lässt. "Sollte das der Fall sein, kann man zusätzliche Maßnahmen setzen und diese Personen etwa unter Aufsicht stellen." Die Maßnahmen des Ordungsamtes seien rechtlich verankert. So hätten die Personen bei den Befragungen Auskunftspflicht.

Weitere Verdachtsfälle erwartet

In Salzburg stellt man sich auch auf weitere Verdachtsfälle auf den neuen Virus ein, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. "Ganz China gilt mittlerweile als Risikogebiet. Und derzeit grassieren sehr viel respiratorische Infekte. Wir gehen davon aus, dass sich noch weitere Menschen melden werden, die mit einem Infekt von einer Reise aus China zurückkommen."

In Österreich würden deshalb auch die Kapazitäten für die Tests erhöht werden, sagt Primar Richard Greil. "Ab Montag soll auch die Agentur für Ernährungssicherheit Tests auf das Coronavirus durchführen. Das soll dort 24 Stunden möglich sein. Und wir arbeiten daran, künftig auch selbst einen Test durchführen zu können."