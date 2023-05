Vielfalt macht die Menschheit aus

Renée Schroeder feierte im Klosterhof in Abtenau ihren 70. Geburtstag. Gekommen sind Samba- tänzerinnen genauso wie Gollinger Schuhplattler.

Vogelgezwitscher, saftig grüne Wiesen und die schneebedeckten Gipfel des Tennengebirges sowie des Dachsteins umrahmen den Leierhof in Abtenau. Er befindet sich oberhalb der Postalmstraße in der Nähe der Mautstation auf 1100 Meter Seehöhe. Lachend begrüßt Renée Schroeder (70) ihre Gäste. Die Leierhofbäuerin und Biochemikerin hat gern Besuch. Zu ihr kommen vorbeifahrende Urlaubsgäste genauso wie ihre Familie mit Freunden, Nachbarn und Kollegen aus ihrer Zeit als Wissenschafterin an der Universität in Wien.

Vor zehn Jahren kaufte sie gemeinsam mit ihren zwei Söhnen den Leierhof in Abtenau. Da bäuerliche Anwesen nur von Bauern gekauft werden dürfen, machte sie die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin. Seit fünf Jahren ist sie in Pension und in Abtenau auf dem Leierhof zu Hause. "Die Abtenauer sind sehr nett und hilfsbereit", freut sie sich. Auch Schroeder hilft gerne: Sie unterstützt regionale Initiativen wie das Projekt "Kräuterwissen aus dem Lammertal. Erfahren. Bewahren. Weitergeben.", den Tennengauer Wandermarkt und den Abtenauer Bauernmarkt "Bauernbogen".

Beim "Bauernbogen" ist sie als Teil der Errichtungsgesellschaft auch finanziell beteiligt. Schroeder: "In Abtenau gibt es eine sehr hohe Qualität an bäuerlichen Produkten. Das gehört in einem schönen Markt wertgeschätzt." Vor fünf Jahren übersiedelte die Wissenschafterin von Wien nach Abtenau. Da tauschte sie ihr Chemielabor gegen die Kräuterküche auf dem Leierhof ein. In dieser Küche rührt sie Salben, stellt Kräuteröle und Seifen her. Ihre Kräuter sind handgepflückt und luftgetrocknet. Die hergestellten Produkte verkauft sie auf ihrem Hof, online und auf dem Tennengauer Wandermarkt.

Schroeder ist gerne in der Öffentlichkeit. Sie war lange eines der "Werbegesichter" der Salzburg AG und von der Trumer Bierbrauerei. Zudem nimmt die Autorin mehrerer Bücher immer wieder öffentlich Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen. "Mich begeistern Diskussionen und Leute mit anderen Meinungen. Durch Diskutieren lerne ich neue Denkweisen kennen. Vielfalt macht die Menschheit aus", ist sie überzeugt.

Vor einer Woche feierte sie ihren 70. Geburtstag im Klosterhof in Abtenau. Eingeladen hat Schroeder Menschen, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Die Gästeliste zeigt die Vielfalt von Schroeders Interessen. So war das Vienna Samba Project mit Sambatänzerinnen und Männern, die die brasilianische Kampfkunst Capoeira zeigten, dabei. Als Kontrast tanzte die Volkstanzgruppe "Rabenstoana" aus Golling. "Ich bin beim Maschinenring und arbeite öfter auf dem Leierhof", sagt Reinhard Wieser von der Volkstanzgruppe. Renée hat mich gefragt, ob wir mitmachen."

Geboren wurde Schroeder am 18. Mai 1953 in João Monlevade in Brasilien. Die gebürtige Luxemburgerin kam 1967 mit der Familie nach Bruck an der Mur (Steiermark). Grund: Ihr Vater war in der Stahlindustrie beschäftigt. In Bruck ging Schroeder ins Gymnasium. "Sie konnte kaum Deutsch und weil sie Linkshänderin ist, lag Renée beim Schreiben förmlich auf dem Tisch. Das hat die Lehrer irritiert. Aber sie merkten schnell, dass sie klug ist, und haben sie in Ruhe gelassen", erinnert sich eine Schulkollegin.

Nach der Matura studierte die aufgeweckte junge Frau Biochemie in Wien. "Biochemie habe ich deswegen gewählt, weil das Studium lange dauert und mich mein Vater so lange unterstützte, bis er in Pension ging", sagte sie einmal.

Nach dem Studium verbrachte Schroeder ihre Lehrjahre in München, Paris und in Albany/NY. Sie war Leiterin des Departments für Biochemie und Zellbiologie an der Universität Wien. 2003 erhielt sie unter anderem den Wittgensteinpreis, Österreichs Wissenschafterin des Jahres wurde sie 2002. "Ich habe viel streiten, kämpfen und als Frau Grenzen überschreiten müssen. Das ist sicher meine Stärke, dass ich keine Angst vor Menschen habe." Dabei habe sie eine Kultur entwickelt, wie sie sich beim Streiten keine Feinde mache. "Kompromisse finden ist wichtig. Ich möchte nicht spalten, sondern gemeinsam einen guten Weg findeecf3045a5245n."