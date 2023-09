Vom keltischen "Rivulus torrens Tuontina" zum heutigen Ortsnamen "Dienten"

Die Chronik Dientens hat viel zu bieten. In einem Video-Interview mit den PN erklärt Robert Chudyk die Herkunft des Ortsnamens und gibt darüber hinaus einige spannende Einblicke in die Geschichte der am Hochkönig gelegenen Gemeinde.

"Rivulus torrens Tuontina" - drei Begriffe keltischen Ursprungs, die später von den Römern übernommen wurden und hinsichtlich der Begriffsherkunft (Etymologie) des Ortsnamens "Dienten" ganz wesentlich gewesen sein dürften. Der Name des Ortes Dienten leitet sich vom keltischen Wort "Tuenta" ab. Der Begriff "Tuenta" wiederum dürfte vom ehemaligen Namen des Grenzflusses zwischen Pongau und Pinzgau, dem "Rivulus torrens Tuontina", herrühren. Die beiden Begriffe "Rivulus" beziehungsweise "torrens" bedeuten "Bächlein, Fluss" beziehungsweise "reißend, schnell fließend". Der Begriff "Tuontina" bedeutet in seiner keltischen Ursprungsbedeutung "umgeben" oder auch "geschützt". Im Laufe der Zeit änderte sich der Name immer wieder und wurde schließlich zu Dienten in der Schrift- beziehungsweise "Deantn" in der gesprochenen Sprache. Den Grund für diesen Unterschied zwischen Schrift- und Lautsprache verorten Sprachwissenschaftler/-innen der Paris-Lodron-Universität Salzburg darin, dass es in der Schriftsprache in der Vergangenheit zu einer Lautverschiebung kam, die sich jedoch in der Lautsprache nicht durchsetzte. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Dienten im Jahr 963 durch den Bischof. Besiedelt wurde das obere Dientental wahrscheinlich schon ab dem 8. Jahrhundert. Ebenfalls recht früh begann in Dienten der Bergbau - erste Aufzeichnungen stammen aus der Zeit rund um 1200. Im 16. Jahrhundert wurde das Eisen aus Dienten aufgrund der großen Nachfrage bis ins benachbarte Bayern geliefert. Im Jahr 1864 folgte dann die endgültige Einstellung des Bergbaus in Dienten.



