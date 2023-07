Seit 100 Jahren wird auf dem Stahlhaus ausgeschenkt. Einsam ist man dort nie. Der alte und der neue Pächter berichten von ihren Leben in den Bergen.

Am frühen Vormittag ist auf dem Stahlhaus die Ruhe vor dem Sturm zu spüren. Nicht ein Wölkchen ist in Sicht, der Ansturm kommt in den Mittagsstunden zu Fuß aus dem Tal herauf. Oder mit der Jennerbahn ab Schönau - auch ...