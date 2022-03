Delight Alliance Surfboards hat die Coronawelle genutzt und mehr denn je produziert.

Der Salzburger Gerwin Andreas hat in Kuchl Holzbau und anschließend Sportgerätetechnik in Wien studiert. Sein Praktikum absolvierte er im "anderen Lager" bei den "wuux" Holz-Surfboards in Grödig. 2014 übernahm er von Dominik Hipp die Marke "Delight Alliance Surfboards" und surft mit der Firma seitdem auf der Erfolgswelle. Während am Anfang 15 bis 20 Boards pro Jahr produziert wurden, sind es mittlerweile zwischen 320 und 350.

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "Von Parsch auf die Flüsse", "description": ...