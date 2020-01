Fabian und Josua Klieber lassen ein altes Handwerk aufleben. Beide legten im Herbst die Meisterprüfung ab, aber anerkannt wird derzeit nur eine.

Der Geruch nach Leder und Kleber ist das Erste, was einem beim Betreten der Salzburger Federkielstickerei in St. Martin am Tennengebirge in die Nase steigt. "Das sagt jeder, aber uns fällt das schon gar nicht mehr auf", sagt Josua Klieber ...