Auf dem Schönbachkopf bei Golling ist Montagmittag in unzugänglichem Gelände ein Feuer ausgebrochen. Auch am Gipfel des Almkogels wird ein Wald- und Erdbrand bekämpft.

Im Einsatz sind neben der Freiwilligen Feuerwehr Golling auch die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr Kuchl. Näheres ist bisher noch nicht bekannt.

Ein Wald- und Erdbrand am Gipfel des Almkogels nahe St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck hält die Feuerwehren seit Sonntagnachmittag auf Trab. Die Löscharbeiten sind mühsam, weil die etwa 800 bis 1200 Quadratmeter große Fläche schlecht erreichbar ist und großteils von Hand gelöscht werden muss. Unterstützung sollen im Lauf des Tages ein Hubschrauber und gegen Abend der Regen bringen.

Am Montag waren nach wie vor verbleibende Glutnester zu löschen, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Hufnagl der APA. "Mit der Wärmebildkamera haben wir immer noch 300 Grad gemessen." Das Areal sei schwer zugänglich, teilweise müsse man per Hand Gehölze umschneiden und löschen, weil Erde und Baumwurzeln vor sich hin glosen.

Montagvormittag waren rund 40 Feuerwehrleute und sechs Bergretter im Einsatz, zudem soll auch das Bundesheer zur Unterstützung anrücken. Wasser wird mit Tankwagen auf den Berg gebracht, muss aber dann weitergepumpt werden, weil der Brandort mit Fahrzeugen nicht erreichbar ist. Im Laufe des Tages soll auch wieder ein Hubschrauber Wasser hinauftransportieren. Unterstützung könnte zudem der für den Abend vorhergesagte Regen bringen.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenz/Mondsee bekämpfte den Waldbrand von der oberösterreichischen Seite aus mit Unterstützung des Salzburger Polizeihubschrauber Libelle sowie des oberösterreichischen Polizeihubschraubers. Die FF Fuschl bekämpfte den Brand von der Bergseite her.

