Bei einem tragischen Unfall ist Montagfrüh in Wals-Siezenheim ein Obdachloser ums Leben gekommen. Der 71-Jährige hatte offenbar die Nacht in einem Altpapier-Container nahe eines Supermarktes verbracht. Als ein Arbeiter in der Früh den Container entleerte, bemerkte er den schlafenden Mann nicht und betätigte die Presse, berichtete die Landespolizeidirektion.

