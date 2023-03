In vielen Gemeinden sind die Plätze bei der Jugendfeuerwehr heiß begehrt. Die Feuerwehr Niedernsill eröffnete mit Jahresbeginn sogar eine neue Gruppe.

Das Gerangel um den Feuerwehrschlauch ist groß. Jede und jeder will einmal in der ersten Reihe sein. Dann geht es ans Klettern. Einer nach dem anderen der jungen Feuerwehrler darf bei der Übung in Wagrain mit einem Sicherheitsgürtel um die Hüften einmal die Leiter Sprosse für Sprosse nach oben steigen. Der Blick nach unten zum Jugendreferenten, dann darf der Nächste.

"Die Gruppe ist voll"

Die Plätze von vielen Jugendfeuerwehrgruppen in Salzburg sind gefragt. In Wagrain trainieren ...