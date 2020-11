Die "Salzburger Nachrichten" haben zwei "Kaltbader" begleitet.

Die Nachmittagssonne taucht die herbstliche Landschaft am Glanspitz in ein goldenes Licht. Die Lufttemperatur beträgt etwa zehn Grad. Dick eingehüllt in Jacken, Mäntel und Schals spazieren Menschen vorbei, andere haben auf den dort bereitstehenden Sitzgelegenheiten Platz genommen. Mittendrin: die beiden Freizeitpädagogen Sana Pliberschnig (31) und Erik Schnaitl (43) - ebenfalls der Witterung entsprechend angezogen. Die beiden haben auf Steinquadern Platz genommen. Sie haben die Augen geschlossen, atmen etwa 30 Mal konzentriert ein und aus. "Ich mache das, um mich zu ...