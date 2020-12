Weil sie nicht ins Seniorenheim hineindürfen, überbrachten zwei als Engel verkleidete Clowns ihre Weihnachtsgrüße aus luftiger Höhe.

Himmlischen Besuch in Gestalt zweier Weihnachtsengel erhielten am Dienstag die rund 60 Bewohner des Seniorenzentrums St. Georg in Bergheim. Und dieser Besuch war bereits sehnsüchtig erwartet worden. "Die beiden Clowns sind eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Senioren", schwärmt Pflegebereichsleiterin Sandra Hauser. Mithilfe der Clowns - Zirkuspädagoge Heimo Thiel und Montessori-Pädagogin Gerlinde Glasl - werde gelacht, manchmal auch geweint und es entstünden berührende Situationen.

Doch seit Ausbruch der Coronapandemie war mit den Besuchen Schluss - bis zum Dienstagnachmittag. Da ...