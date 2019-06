An der Nawi in Salzburg bahnt sich mit enormer Wuchskraft eine übel riechende Sensation an. Tausende Schaulustige werden zur Blüte der größten Blume der Welt erwartet.

Seit am 21. Mai die größte Blume der Welt an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg eingezogen ist, weicht Pflanzenökologe Stefan Dötterl der Titanenwurz kaum mehr von der Seite. Rund um die Uhr ist eine Webcam auf das Prachtstück gerichtet. ...