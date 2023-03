White Wall Collectors Club bringt frischen Wind in die Kunstszene

Mit dem White Wall Collectors Club ist eine neue Kunstinitiative entstanden. Die Initiatoren tünchen dafür 500 Quadratmeter weiße Wände.



Es ist der Anfang, "Le Début" von etwas Neuem: Im vergangenen Jahr ist der White Wall Collectors Club entstanden. Gemeinsam will man nun frischen Wind in die Kunstszene bringen. "Vernissagen sind oft elitär und spießig. Da bleibt wenig Raum für die Kunst. Genau den braucht es aber" so Julia Wagner-Keser. Die Künstlerin ist Gründerin des Studios JFK und einer der fünf kreativen Köpfe hinter dem gemeinnützigen Verein. Die restlichen Initiatoren kommen aus der Marketing- und Werbebranche.

