Wie Salzburg dem Erdbebengebiet hilft

Die Not an der syrisch-türkischen Grenze ist groß: Nach der Erdbeben-Katastrophe braucht es Soforthilfe aus aller Welt. Nun machen sich Salzburger mit einer Hilfskampagne gemeinsam stark.

Es ist das verheerendste Beben im syrisch-türkischen Grenzgebiet seit 1999: In der Nacht auf Montag, den 6. Februar, hat ein Erdbeben der Stärke 7,9 große Teile Südanatoliens und Syriens erschüttert. Während die Zahl der Todesopfer weiter steigt, brauchen Tausende Verletzte akute Hilfe. Mehrere Nachbeben, die zerstörte Infrastruktur und der gefährliche Wintereinbruch verstärken die Katastrophe umso mehr.

Drei volle Lkw auf dem Weg ins Krisengebiet

Soforthilfe kommt nun aus Salzburg: Tugba Akay ist Besitzerin des Abendmode-Geschäfts Lavinia und eine der vielen Salzburger Freiwilligen, die Sachspenden für das Erdbebengebiet sammeln. Sie alle hat das Leid der Menschen vor Ort nicht in Ruhe gelassen. "Wir haben mit Freunden einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet, dass wir Sachspenden in das Erdbebengebiet schicken wollen. Dann sind wir draufgekommen, dass andere aus Salzburg die gleiche Idee haben. Also haben wir uns gleich zusammengetan" erzählt die Besitzerin. Weitere Privatpersonen engagierten sich in Gnigl sowie in Henndorf. Damit auch jene ohne Auto ihre Sachspenden abgeben können, hat man das Geschäft in der Elisabeth-Vorstadt kurzerhand zu einer Sammelstelle für Kleidung, Decken und Co. umgeformt.

Aus der ganzen Region kamen Säcke und Kisten voller Hilfsgüter zusammen. Auch heimische Einrichtungen, wie die SOMA Salzburg, haben die private Initiative mit Kleidung oder auch Babynahrung unterstützt. Aus eigenen Mitteln hat man schlussendlich drei Lkw gemietet. Sie alle sind nun voller Hilfsgüter auf dem Weg in das Krisengebiet.

” Bild: SN/sw Mehmet Güner, Gründer der All for One Austria „Unsere Freiwilligen vor Ort leisten dank der Spenden aktuell Unglaubliches.“

Soforthilfe von einer Salzburger Hilfsorganisation

Ob und wie Sachspenden weiterhin getätigt werden können, ist laut Akay aber aktuell unklar. Bereits gesammelte Hilfsgüter könnten zwar noch transportiert, die Vorgaben für die Einfuhr von Spenden in das Krisengebiet jedoch noch verschärft werden. Daher braucht es schnelle und unmittelbare Hilfe. Neben internationalen Hilfskräften ist auch die Salzburger Initiative All for One Austria - kurz AfO - vor Ort. Der eingetragene Verein engagiert sich seit Jahren in 21 Ländern in Asien und Afrika sowie der Balkanregion. Mit vielen Ehrenamtlichen hat man in diesen Gebieten Brunnen gebaut, Lebensmittelpakete verteilt oder Schulen errichtet. Auch mit dem syrisch-türkischen Grenzgebiet ist man daher bereits vertraut.

Preise für Decken gehen in die Höhe

Die Helfer der AfO kennen die Bedürfnisse der Betroffenen und leisten gezielte Soforthilfe. Dabei bringt das Beben ganz andere Probleme mit sich, erklärt Gründer Mehmet Güner: "Es gibt aktuell schwarze Schafe, die Profit aus der Not schlagen wollen. Viele Händler in der Region sind mit den Preisen für die Decken hochgegangen - teilweise mit einem Zuschlag von hundert Prozent." Auch geschlossene Geschäfte oder Restaurants sind eine zusätzliche Herausforderung. Mit den Spenden versucht man nun, in der kalten Jahreszeit Decken und Essen bereitzustellen: "Es ist unglaublich, was die Helfer gerade leisten. Sie sind ein eingespieltes Team. Während die einen Zelte aufbauen, kochen die anderen warme Mahlzeiten", so Güner. Die Sachspendenlage bleibt weiterhin unklar. Der Salzburger Verein ist nun umso stärker auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Die Zahl der Verletzten steigt weiterhin rasant an. Helfen kann man mit einer Spende an die All for One Austria auf das Konto:

All for One - Austria

Volksbank Salzburg

AT37 4501 0001 0927 1312