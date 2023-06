Wie Salzburger Volksschulkinder ihre Begeisterung für den Zivilschutz entdecken

300 Schülerinnen und Schüler aus Salzburg haben bei der "Safety Tour" in Wals-Siezenheim ihr Wissen im Zivilschutz unter Beweis gestellt - und sich damit auch bei Einsatzorganisationen empfohlen.

Am Sportgelände der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim herrschte am Dienstag Olympiastimmung. Schülerinnen und Schüler kämpften bei der Safety Tour des Zivilschutzverbands, der Kindersicherheitsolympiade, um den Titel "Sicherste Volksschulklasse Österreichs".

Insgesamt 300 Schülerinnen und Schüler aus 14 Klassen standen im Landesfinale der Olympiade. Die 4A der Volksschule Altenmarkt im Pongau ging als Sieger hervor. Für sie geht es weiter zum großen Finale nach Wien am 20. Juni.