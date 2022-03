In der Nacht auf Dienstag kam es erneut zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Stadt Salzburg. Ein bislang unbekannter Täter setzte um kurz vor halb drei am Morgen in Salzburg-Schallmoos Schalungsplatten sowie Gartenmobiliar im Garten eines Wohnhauses in Brand.

Dieses Video liegt auf YouTube