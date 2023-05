Wiedereröffnung in Aiglhof: Seine Bikes sind mehr als "fanzy"

Fanzy Bikes ist bekannt für restaurierte Fahrrad-Unikate. Seit Neuestem gibt es in der Werkstatt mit Fanzy Fika ein Kaffeehaus. Gemeinsam machen die Betreiber urbane Kultur in der Stadt sichtbar.

Alles begann vor ein paar Jahren mit einem WG-Zimmer. Eigentlich war Jakob Deutschmann Fahrradkurier. Als er für sein berufsbegleitendes Studium ein Gewerbe anmelden musste, wurde aus seinem Zuhause kurzerhand eine Fahrradwerkstatt. Mit der Zeit kamen immer mehr Räder hinzu und das Fanzy Bikes in Aiglhof entstand.

Das Rad ist seine "Freedom Machine"

Deutschmann schenkt "Freedom Machines" aus den Achtziger- und Neunzigerjahren ein zweites, buntes Leben. Ganz "fanzy" eben. Seine Leidenschaft galt von Anfang an eigentlich dem Upcycling: "Die Räder von früher sind sehr qualitativ und man kann kreativ arbeiten. Außerdem sind sie eine nachhaltige Lösung in unserer heutigen Konsumgesellschaft", erklärt er.

Weil das Restaurieren neben den Reparaturarbeiten jedoch immer kürzer kam, schloss der Salzburger die Türen von Fanzy Bikes für eine Weile. Geöffnet hat er sie nach einigen Reisen und Nachdenkpausen wieder vor einem Monat - jedoch nicht alleine.

Die Liebe brachte Johan nach Salzburg

Sein Freund Johan Thorell bringt nun mit seinem Café ein Stück schwedische Kaffeekultur in die Radwerkstatt. Bei Filterkaffee und Tee lädt er auf eine Fika - die traditionelle Kaffeepause in Schweden - ein.

Die Geschichte von Thorell ist genauso "fanzy" wie sein Café selbst. Die Liebe brachte ihn vor drei Jahren in die Mozartstadt. "Das Café war aber nicht geplant. Die Idee kam von Jakob. In weniger als einem Monat war die Fanzy Fika eingerichtet", so Thorell, der in seiner Heimat schon gastronomische Erfahrung gesammelt hat.

Reparaturen nur mehr an einem Tag der Woche

Gemeinsam leiten die beiden heute "The Factory". Das Studium hat Deutschmann zwar abgebrochen, unterrichtet aber mittlerweile selbst an der Fachhochschule. Was die Fahrräder betrifft, legt er seinen Fokus wieder auf das künstlerische Upcycling. Weil sein Service in der Stadt recht gefragt ist, hat er die Reparaturen nicht ganz aufgegeben. Die gibt es nun nur mehr freitags.

Von Anfang an sollte Fanzy Bikes mehr sein als eine Fahrradwerkstatt. Der Traum: Einen urbanen Ort in Salzburg schaffen, in dem sich die Menschen entfalten können. "Junge Leute ziehen verstärkt weg. Dabei hat Salzburg vieles zu bieten und es gibt bei uns coole Subkulturen. Es braucht also eine Art Areal, wo alle zusammenkommen können", erklärt Deutschmann. Fanzy Bikes dürfte also der Anfang sein. Eine "Freedom Machine" für die ganze Stadt quasi.