Wildbach-Genossenschaft für Rettenbach konstituiert sich

Dass etwas geschehen muss, war sofort klar. Knapp eine Woche nach dem verheerenden Unwetter setzten die Rettenbacher erste Schritte hin zu umfassenden Schutzmaßnahmen für ihren Ortsteil.

"Wichtig ist, dass man gleich in die Gänge kommt", sagt Bürgermeister Wolfgang Viertler. "Das ist mit der Gründung einer Genossenschaft Gott sei Dank passiert."

Bei der Bürgerversammlung von Anrainern und Betroffenen mit Vertretern der Gemeinde und der Wildbach- und Lawinenverbauung vergangene Woche stand zunächst Information auf dem Programm. Der Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung Gebhard Neumayr skizzierte die Lage: "Was war der Auslöser? Und wie konnte eine Katastrophe dieser Größenordnung überhaupt passieren? "Der Rettenbach hat ein riesiges Einzugsgebiet - fast die halbe Sonnseite - mit vielen kleinen Gerinnen. Es hat in kurzer Zeit intensivst geregnet, der Boden war vorher schon durchfeuchtet und konnte nichts mehr aufnehmen", so Neumayr. Die Folge war ein Ereignis, "das alle bisherigen Dimensionen gesprengt hat".

Damit für die Zukunft geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen und Planungen dazu in Angriff genommen werden können, brauche es eine Genossenschaft als Bauherren und zur Mitfinanzierung: "In persönlichen Gesprächen konnte ich fünf Persönlichkeiten - davon drei direkt betroffene - dafür als Gründungsmitglieder gewinnen", freut sich Wolfgang Viertler. "Das ist für mich ein tolles Zeichen der Solidarität." Das Proponenten-Komitee der Rettenbacher soll schon in dieser Woche zum ersten Mal zusammentreten.

Zwei der Komitee-Mitglieder sind auch wesentliche Grundeigentümer, die in Vorgesprächen schon ihre grundsätzliche Unterstützung der geplanten Bauvorhaben signalisiert hätten: "Das ist ebenfalls sehr positiv."

Finanzierung mit vereinten Kräften

Fünf Millionen Euro wird das Schutzprojekt umgerechnet kosten - was wie gefördert wird und wieviel davon am Ende auf die Anrainer entfällt, wird sich zeigen, sobald die notwendigen Detailplanungen in Abstimmung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung erfolgt sind.

Voraussichtlich wird 64 Prozent der Kosten der Bund übernehmen, 16 Prozent das Land, 0,5 Prozent die Lokalbahn, deren Trasse und Haltestelle im Einzugsbereich des Baches liegen, und 19,5 Prozent die Anrainer - das wären immerhin fast 1 Million Euro. Dass alle an einem Strang ziehen, auch wenn ein großer Teil des Ortsteils durch die erhöhte Lage vom Hochwasser nicht betroffen ist, hoffen Land und Gemeinde: "Wenn, so wie es jetzt war, die ganze Siedlung kein Trinkwasser mehr hat, geht das alle an."

Auf Einladung des zuständigen Landesrates Josef Schwaiger entsandte das Bundesheer vergangene Woche einen Erkundungstrupp der Salzburger Pioniere, um die Lage für die Errichtung einer neuen Brücke zu evaluieren. "Darüber freuen wir uns - die Zusammenarbeit mit dem Bundesheer ist perfekt", so Gebhard Neumayr. Die Brücke soll die einzige Zufahrtsmöglichkeit zum Ort langfristig sicherstellen.

Wolfgang Viertler: "Eine neue Brücke macht aber nur dann Sinn, wenn sie Teil eines Gesamtkonzeptes der Wildbach- und Lawinenverbauung ist. Es braucht zusätzliche Retentionsflächen und eine bzw. mehrere Wildbachsperren."

Wie schlimm ein Ereignis wie das vom 17. August auch hätte ausgehen können, demonstrierte Gebhard Neumayr bei der Bürgerversammlung mit Bildern: "Da kommen tischgroße Steine mit unglaublicher Wucht den Berg herunter. Und es fehlte nicht viel, dann hätte es auch Häuser mitgerissen. Auch die alte Trasse der Pinzgaubahn - die momentan ja noch nicht in Betrieb ist - wurde wieder zerstört. Es ist fast ein Wunder, dass niemand zu Schaden kam."

Soforthilfe für Betroffene gab es ein paar Tage nach dem Unwetter von der Caritas Salzburg. Auch die Experten des Katastrophenfonds waren schon vor Ort: Das Land übernimmt bei Schäden, die von der Versicherungnicht gedeckt sind, 30 Prozent der Schadenssumme.