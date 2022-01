Starke Schneefälle und winterliche Fahrverhältnisse haben auch am Samstag in ganz Österreich zu Verkehrsproblemen geführt. Bis Sonntagfrüh werden 50 bis 100 Zentimeter Schnee erwartet. Die Lawinengefahr steigt an: Im Bereich Hochkönig wurde bereits Lawinenwarnstufe 4 verhängt.

Dieses Video liegt auf YouTube