Wird künstliche Intelligenz schon bald Menschen ersetzen?

"Schmiede 22: Sündenbock" ist der Titel des 20. Kunstfestivals in der "Alten Saline". Zuvor haben Kreative zehn Tage gearbeitet. Präsentiert werden ihre Werke während der Schmiede Werkschau.

Künstlerin Steph (Stephanie) Meisl ist gespannt, ob die Besucherinnen und Besucher den Unterschied zwischen Musik von Menschen geschrieben oder von der eines Computers unterscheiden können.

Die gebürtige Halleinerin beschäftigte sich im Rahmen der "Schmiede 22: Sündenbock" in der Alten Saline mit künstlicher Intelligenz. Die Basis ihrer diesjährigen Arbeit ist das Projekt mit dem Titel "OK, Computer - I want full manual control now". Dafür erhielt die 40-Jährige 2021 den mit 10.000 Euro dotierten Medienkunstpreis. Meisl ging der Frage ...