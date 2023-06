Zehn Jahre danach ist der Fritzbach fast "gezähmt"

Seit 2015 laufen die Arbeiten am Zwölf-Millionen- Euro-Projekt entlang des Fritzbaches, das Muren- unglücken wie jenem von 2013 vorbeugen soll.

Zum zehnten Mal jährte sich Anfang Juni das Murenunglück in Hüttau. Ein Jahrzehnt später läuft das Wildbachprojekt um den Fritzbach und seine Zubringerbäche weiter auf Hochtouren. "Um solchen Katastrophen vorzubeugen, errichten wir entlang des Fritzbaches und seiner Seitenbäche für zwölf Millionen Euro zahlreiche Dosierwerke, Wildholzfilter, Konsolidierungssperren und massive Murenbrecher", erklärt Anton Pichler, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) im Pongau, Tennengau und Flachgau. "Obwohl wir schon vor gut acht Jahren mit dem Projekt begonnen haben, werden wir wohl noch drei Jahre brauchen, um jedes der Bauwerke, die neben dem Fritzbach auch den St. Martinsbach, den Fuchsgraben, den Iglsbach auch den Pöhamgraben betreffen, fertigzustellen. Zusätzlich wird in Hüttau die bestehende Ortsverbauung saniert." Die Bauarbeiten dauern an, da man sich seitens der WLV nicht nur auf ein Vorhaben auf einmal fokussieren kann. "Alle Projekte erfolgen in Teilstücken. Sind bei einem Vorhaben die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen, rücken wir zum nächsten Projekt weiter, um dort die gröbsten Teilschritte abzuschließen. So können wir die größtmögliche Sicherheit in den Regionen gewährleisten."

Zahlreiche Projekte im gesamten Pongau

In all diesen Projekten kommt aber auch der Umweltschutz nicht zu kurz. "Natürlich gibt es auch in dieser Hinsicht viel zu beachten und wir wissen sehr wohl, dass diese Bauarbeiten immer auch mit einem Eingriff in die Natur einhergehen. Aber wir setzen unzählige Maßnahmen, um diese punktuellen Auswirkungen auf die umliegende Natur so klein wie möglich zu halten, und dass nach den Arbeiten alles so zurückgebaut wird, dass die umliegende Flora und Fauna weiter bestehen kann", sagt Pichler.

Die WLV fokussiert sich in ihren Vorhaben im Pongau keinesfalls nur auf ein Teilstück. "Derzeit laufen Projekte am Widneralpsbach in Bad Hofgastein, am Baierbach in Wagrain und am Gainfeldbach in Bischofshofen. Im Herbst beginnen wir dann mit Arbeiten am Scheiblingsbach in Bad Gastein und an der Kleinarler Ache wird ein Hochwasserschutzprojekt umgesetzt, das die Arbeiten an der neuen Ortsumfahrung möglich macht", erklärt Pichler.