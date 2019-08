Bei einem Bahnübergang in Seekirchen am Wallersee ist am frühen Montagnachmittag eine Garnitur der Westbahn mit einem Lkw zusammengestoßen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden bei der Kollision keine Menschen verletzt, die Westbahnstrecke ist derzeit nur eingleisig befahrbar, bis Donnerstag ist mit Behinderungen zu rechnen.

