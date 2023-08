Zurück in die Eiszeit

Dicht auf den Fersen des Nationalpark Rangers geht's Schritt für Schritt dem Gletscher entgegen. Steter Begleiter der Wildnistour im Nationalpark Hohe Tauern ist der tosende Untersulzbach.

Da lohnt sich das frühe Aufstehen. Bei perfektem Wanderwetter trifft die Verfasserin dieser Zeilen um 7 Uhr früh auf Herbert Hofer. Der Bramberger ist seit 25 Jahren Nationalpark Ranger - "ein Urgestein", wie er sagt. Noch sehr bequem geht's im Nationalpark-Bus vom Ortskern Neukirchens dem Untersulzbach entlang bis zur Abichlalm.

Dort hat das Gefährt mal Pause, wogegen wir zwei Wanderer uns auf die Fersen machen. "Hier gehen nur wenige Leute, meist ist man ganz allein am Weg", sagt Herbert Hofer. Er zieht seine Gamaschen über, packt seine Stöcke in den Rucksack und nimmt sein Fernglas in die Hand. "Vielleicht ist heute Steinwild zu sehen", sagt er.

Anfangs wandern wir entlang des markierten Weges, durch einen lichten Lärchenwald, bis hin zur Aschamalm. Dort passieren wir ein paar brave Kühe, und bald sind wir auf einem alten Steig unterwegs, "der ist nicht immer leicht zu finden", weil wenig begangen und teils überwuchert von hohem Gras und Strauchwerk. An unserem Wandertag ist es zudem etwas nass, weil es am Vortag geregnet hat.

Aufpassen, wohin man tritt

Aufpassen heißt es deshalb, wohin man tritt. Darüber sind auch die schwarzen Alpensalamander dankbar, die die kühle Morgenluft direkt auf dem Pfad genießen. Kurz mit dem Finger angestupst, kriechen sie gemächlich ins sichere Dickicht.

Die weitere Route führt uns über Bergsturzhalden, wo man teilweise zum Klettern kommt. Umso schöner ist es, wenn Herbert nach etwa zwei Stunden Gehzeit auf einem seiner "Lieblingsplatzerl" unterm sogenannten "Saukopf" eine Rast einberaumt.

Der gelernte Tischler aus Bramberg ist seit jeher ein richtiger "Naturbursch". Der 55-Jährige war schon als Kind mit seinem Vater auf der Alm in Mühlbach oder im Habachtal. "Ich war immer schon in den Bergen unterwegs." Das merkt man. So ist es gar nicht immer so leicht, dem schnellen und sicheren Tritt des Profis zu folgen.

Wir passieren - immer den Kleinvenediger im Visier - Zwergstrauchheiden und bunte artenreiche alpine Rasen. Immer wieder zückt Herbert- er nutzt jede Pause, bei der er auf mich warten muss - sein Binokel, um nach Tieren Ausschau zu halten. "Letztens habe ich hier eine ganze Reihe Steinwild gesehen".

Das Tosen des Untersulzbaches ist oft so laut, dass die Nähe zum Ranger unabdingbar ist, um ihn gut zu verstehen. So heißt es, immer brav aufschließen, um die vielen interessanten Informationen rund um Tierwelt und Vegetation auch richtig mitzubekommen. "Wir haben hier ganz seltene Pflanzen, wie die Gämswurz, Türkenbundlilie, Orchideen."

Landschaft wird karger

Doch nach und nach wird die Landschaft, je weiter wir taleinwärts wandern, karger. Nach wie vor ist es wichtig, auf jeden Schritt zu achten, den man macht. Leichter wird's wieder in der Ebene auf 2100 Metern, die wir nach etwa drei Stunden Gehzeit erreichen. "Dieses Feld war noch vor drei Jahrzehnten vom Gletscher bedeckt." Und heute ist es ein Blumenmeer.

Jetzt ist es bald geschafft, und - was für ein Anblick - die Gletscherzunge schiebt sich uns entgegen. Um dieses Erlebnis gut auf sich wirken zu lassen, bleibt nun erstmalig Herbert zurück. Und man begibt sich allein in Richtung dem ewigen Eis. Was für ein Gefühl!

Das Gletschertor, die mächtigen, höher gelegenen Gletscherspalten und Eisabbrüche sowie der imposante Kleinvenediger - hier lässt es sich gut aushalten und rasten.

Nach 844 Höhenmetern und dreieinhalb Stunden Gehzeit ist es nun an der Zeit, diesen besonderen Platz wieder auf demselben Weg zu verlassen. Diese Tour bleibt unvergessen; dafür sorgen zudem viele Fotos und ein Video.