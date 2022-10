Zwei Flugzeuge auf Salzburger Flughafen in Brand: Einsatzkräfte übten Notfall

Am Freitag um 14.05 Uhr haben auf dem Salzburger Flughafen die Sirenen aufgeheult. Binnen Minuten waren Dutzende Einsatzkräfte am Ort, um mehr als 20 Verletzte zu versorgen.

Das Szenario der im Zweijahresrhythmus vorgeschriebenen Einsatzübung: Ein Flugzeug des Typs Airbus A319 kommt bei der Landung in Salzburg von der Piste ab.

Wegen Seitenwind setzt die Maschine sehr spät auf der Piste 15 auf, kommt auf der Höhe Rollbahn E von der Landebahn ab und bleibt erst auf der Rollbahn Lima stehen. Dabei kommt es zu einem Fahrwerksbrand, der auf den Flugzeugrumpf überzugreifen droht. An Bord befinden sich 20 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Ein Privatflugzeug, das bereits vor der Landung des A319 am Rollhalt Foxtrott stand und auf die Startfreigabe wartete, wird dabei stark beschädigt.

Alle zwei Jahre gilt es aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Teileinsatzübung zu absolvieren. Alexander Weiglhofer, Flughafenbereichsleiter Operations & Services, sagt dazu: "Wir sind als Flughafen verpflichtet, gemäß EASA-Vorschriften Notfälle bestmöglich zu meistern und verschiedenste Krisenfälle zu üben. Wichtig ist uns dabei, dass alle Einsatzkräfte und Schnittstellen schnell, effizient und ineinandergreifend funktionieren. Wir trainieren hier potenzielle Krisensituationen, die anhand effizienter und präventiver Notfallplanung schnell und professionell abzuarbeiten sind. Hier muss jedes Zahnrad im System funktionieren."

Das dürfte geklappt haben. Flughafen-Feuerwehrkommandant Werner Wimmer: "Von der Alarmierung bis zum Übungsende haben die Blaulichtorganisationen und die operative Führung des Flughafens bestens funktioniert und zusammengearbeitet. Die Abläufe haben gut gepasst, die Schnittstellen haben funktioniert und die Situation konnte in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten mehr als zufriedenstellend gemeistert werden. Herzlichen Dank allen KollegInnen vom Flughafenteam und auch unseren Statisten. Dank auch an die externen Blaulichtorganisationen, die so schnell zur Stelle waren, die Übung war ein voller Erfolg."

Branddirektor Reinhold Ortler, Chef der Salzburger Berufsfeuerwehr, sagte: "Es geht bei diesen Übungen darum, dass im Ernstfall Klarheit herrscht. Jeder soll den anderen kennen und wissen, wer was kann." Ob die Feuerwehrleute der Stadt so wie an diesem Freitag binnen Minuten mit 18 Kräften der Berufsfeuerwehr sowie 16 der freiwilligen Feuerwehr (Wache Gnigl) im Ernstfall der Flughafenfeuerwehr beistehen, kann Ortler in dieser Form nicht garantieren. Dann nämlich, wenn etwa ein Großereignis wie der Brand in der Handelsakademie zahlreiche Kräfte bereits bindet. Bei einem gleichzeitigen Großschadensfall auf dem Flughafen würden wohl umliegende Ortsfeuerwehren wie Wals-Siezenheim nachalarmiert werden.