Zweimal Gold für Salzburger Fallschirm-Zielspringer in Thalgau

Zum Drüberstreuen gab es noch Platz vier für die Thalgauerin Julia Schosser. "Trotz des ,Schokoladenplatzes' bin ich mit meiner bis jetzt besten Sprungschnittleistung sehr zufrieden und hoffe, dass es bei den noch kommenden Bewerben dann für einen Podestplatz ausreicht", sagt Schosser nach fünf Zentimetern Gesamtabweichung.

Beim Fallschirm-Zielsprung müssen die Athletinnen und Athleten nach einem Absprung aus 1000 Metern Höhe das Ziel von der Größe einer Zehn-Cent-Münze treffen. Die Abweichungen aus den Durchgängen werden addiert.

Nur vier Durchgänge wurden gewertet

Weil das Wetter nicht das ganze Wochenende lang mitspielte, konnten nicht alle acht geplanten Durchgänge absolviert werden. Während am Freitag noch zwei ganze und ein Teil der dritten Runde gesprungen werden konnte, musste am Samstag kurz vor Beendigung des fünften Durchgangs aufgrund einer herannahenden Wetterfront abgebrochen werden. Am Sonntag machte dann der andauernde Regen die Durchführung der Absprünge unmöglich. So musste schlussendlich bei den Junioren mit dem fünften Durchgang und bei den restlichen Wertungen mit dem vierten Sprung abgeschlossen werden.

Der Thalgauer Tourismusverbands-Obmann Kurt Schoosleitner zeigt sich von der Veranstaltung begeistert: "Es ist für uns jedes Jahr wieder eine große Freude, den Fallschirm-Weltcup ausrichten zu dürfen. Die Stimmung und Begeisterung bei Sportlern und Zusehern ist großartig."