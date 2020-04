Der im "Videoverfahren" von Richterin Gabriele Glatz vernommene, geständige Rumäne wurde im Beisein von Verteidiger Kurt Jelinek und Staatsanwältin Sandra Wimmer schuldig erkannt.

Er war von der Form wie vom Inhalt her bemerkenswert - der Prozess wegen Geldwäscherei gegen einen 28-jährigen Rumänen, der am Dienstag am Landesgericht Salzburg geführt wurde.

Zum einen wurde der Angeklagte - möglich ist das derzeit durch ...