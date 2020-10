Viehhausen: Alkolenker beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge - erheblicher Sachschaden

Der 51-jährige Fahrzeuglenker war alkoholisiert. Insgesamt drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Am Sonntagabend beschädigte ein 51-jähriger Salzburger mit seinem Pick-up in Viehhausen zwei geparkte Fahrzeuge. Ein Alkomattest ergab eine Alkoholisierung von 1,52 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen, der Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber beträchtlich sein. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN