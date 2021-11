Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich auf einer Baustelle in Viehhofen ereignet. Freitagvormittag stürzte eine 800 Kilogramm schwere umkippende Palette auf einen 35-jährigen Arbeiter.

Ein 53-jähriger Kranführer hatte die Palette angehoben als das Unglück passierte. Kollegen konnten den Mann unter der Palette befreien. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und dem Notarzt wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.