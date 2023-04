Viel Bewegung in der Kaserne Tamsweg

Seit über 20 Jahren gibt es den Verein "Die Strucker". Der Großteil der Erlöse aus Veranstaltungen im Jahreskreis kommt in Not geratenen Familien im Lungau zugute. Heuer gibt es viel an Programm.

BILD: SN/SW/PERNER Auch 2023 ist in der Struckerkaserne viel geplant. Aktuell wird in die Infrastruktur investiert. Im Bild Hptm. Peter Kern (l.) und Vzlt. Josef Wieland.