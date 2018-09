Viel Bombast & eine Million Kilokalorien

Es wurde schon alles gesagt. Aber nicht von allen. Deshalb luden die Gasteiner Bergbahnen zu einer Pressekonferenz - mit Überraschungseffekt.

So etwas gab es in Salzburg noch nie. Eine Informationsveranstaltung zum Seilbahnprojekt "Schlossalm neu" stelzte am Dienstag ein wenig wie "Wetten, dass . . ?" daher. Samt Einspielungen und Moderator (Lukas Schweighofer).

Das alles geschah im M32 von Sepp Schellhorn auf dem Mönchsberg. Mit lautem "Intro" und vor einer großen Menge von TV-Teams und Presse. Die "Wette", um die es da ging, klang in etwa so: Wer ist groß, größer, am allerallergrößten - ja, und wer wird dann im Jänner mit Andrea Berg, den Fantastischen Vier, Martin Garrix, Left Boy und vor allem von DJ Ötzi aufwarten? Dessen Schwager, Klaus Leutgeb, entwickelte mit den Gasteiner Bergbahnen ein neues Musik-Format. Mangels deutscher Wörter heißt es "Sound & Snow Gastein". Es soll von 18. bis 20. Jänner 2019 die strahlende, laute und offizielle Eröffnung des Generationenprojekts "Schlossalm neu" begleiten. Hinter dem stehen finanziell auch 1000 Einheimische und Gäste durch ein Bürgerbeteiligungsmodell.

Diese Schlossalmbahn bzw. eine süße Miniatur davon wurde mit einigen anderen Gasteiner Sehenswürdigkeiten an Ort und Stelle gleich anschließend ratzeputz verspeist. Die Landschaft, geformt aus der Masse von ungefähr 100 Sachertorten und glasiert, brachte es geschätzt auf eine Million Kilokalorien.

"Sound & Snow" wird es nicht nur einmal geben. Bad Hofgastein will diese musikalische Visitenkarten künftig Jahr für Jahr abliefern. Als Auftrittsort dient unweit der Talstation eine 40 x 14 Meter große "Megabühne" - in Form eines Nachbaus des Weitmoser Schlössls und dem Charme von Disneyland, samt 11 riesigen LED-Wänden und beleuchtet von Hunderten Scheinwerfern. Zum Auftakt im Jänner werden 50.000 Schuss Pyrotechnik abgefeuert, verspricht Klaus Leutgeb. Das ist übrigens jener Leutgeb, der in Schladming das "Heimspiel" von Andreas Gabalier aufzieht und damit Zehntausende Menschen anlockt.

Ach ja, da war ja noch etwas: die Schlossalmbahn selbst, also der eigentliche Star. 85 Mill. Euro werden in Etappen bis 2020 investiert. 20 Hektar neue Pisten entstehen. Fertig sind eine neue Beschneiungsanlage und ein 150.000 Kubikmeter fassender Speicherteich. Das alles wird laut LH Wilfried Haslauer ohne öffentliche Mittel finanziert. Drei Lifte wurden abgetragen und durch eine Zehner-Umlaufbahn ersetzt, die Förderleistung pro Stunde auf 3000 Skifahrer verdoppelt. Und drei Abfahrten mit je 1200 m Höhendifferenz (Schlossalm, Kleine Scharte, Haitzingalm) stehen bereit. Geplante Eröffnung: 1. Dezember.