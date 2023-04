Viel Kunst im öffentlichen Raum: Salzburgs versteckte Denkmäler

Statuen, Fassadenverzierungen, Malereien: Gabriele Wagner hat im Auftrag des Salzburg Museums mit Experten ein 600 Seiten starkes Dokument der Kleindenkmäler in der Stadt zusammengetragen

Die Kunst hat es ihr angetan: Gabriele Wagner, Schallmooserin, studierte Kunsthistorikerin und gelernte Kunstpädagogin, früher Mitarbeiterin im Fotohof und Kunstvermittlerin für das Museum der Moderne und seit 2017 Leiterin der Stadtgalerien und Sachbearbeiterin für bildende Kunst. Mehr Kunst geht fast nicht.

Ein Thema ist ihr aber ein besonderes Anliegen: Kunst im öffentlichen Raum, also im allgemeinen Stadtbild wie an Häuserfassaden, an Schulen oder Behördengebäuden, in Parks, auf Friedhöfen, an Straßenzügen oder in Kreisverkehren. "Früher", so erinnert sie sich, ...