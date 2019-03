Das Theater am Dürrnberg widmet sich in seiner heurigen Produktion dem Volkstheaterklassiker "Die drei Eisbären" von Maximilian Vitus.

Nach dem 20-Jahre-Jubiläum 2018 geht das "Theater am Dürrnberg" mit einem neuen Obmann in die Zukunft: Stefan Bräunlinger hat im Sommer sein Amt nach acht Jahren an Sepp Höllbacher weitergegeben, bleibt aber aktives Mitglied der 17-köpfigen Truppe. Als erstes Stück ...