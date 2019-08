Viel Lob, aber auch Kritik am Bahnfahren in Salzburg

Auch wenn es - wie derzeit durch Baustellen auf der Weststrecke - oft zu Behinderungen kommt: Der Bahnverkehr scheint im Aufwärtstrend zu sein. Das ergab zumindest eine Test des Verkehrsclubs.

Beim diesjährigen VCÖ-Bahntest gab ein Drittel der Fahrgäste aus Salzburg an, heuer häufiger mit der Bahn unterwegs gewesen zu sein als im Jahr davor. Aus Sicht der Mehrheit der Fahrgäste entwickle sich die Qualität des Bahnfahrens in die richtige Richtung. Verbesserungen wünschen Salzburgs Fahrgäste vor allem bei der Häufigkeit der Bahnverbindungen, bei der Pünktlichkeit und bei den Anschlussverbindungen.

"Die Bahnen haben aufmerksame Kundinnen und Kunden. Die Mehrheit der Salzburger Fahrgäste erlebte in den vergangenen zwölf Monaten Verbesserungen beim Bahnfahren. Die Fahrgäste weisen aber auch auf jene Bereiche hin, wo es noch Verbesserungen braucht", fasst VCÖ-Experte Markus Gansterer Ergebnisse des diesjährigen VCÖ-Bahntests zusammen. Insgesamt wurden österreichweit mehr als 10.500 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen befragt.

Die Fahrgäste aus Salzburg gaben der aktuellen Bahnfahrt die Gesamtnote 1,7. Die besten Noten erhielt das Zugpersonal, für Freundlichkeit die Note 1,5 und für die Hilfsbereitschaft die Note 1,6. Die Anzahl der Verbindungen auf der während der Befragung verwendeten Zugstrecke wurde mit 1,9 bewertet, ebenso die Sauberkeit des Sitzplatzes. Schlechtere Noten gab es für die Anschlussverbindungen an den Zug und die Klimaanlage mit jeweils 2,2. Für die Bequemlichkeit der Sitzplätze bekam die Bahn die Note 2,3.

57 Prozent der Fahrgäste sind mit der Entwicklung zufrieden

Die Passagiere wurden beim VCÖ-Bahntest nicht nur zur aktuellen Zugfahrt befragt, sondern auch, wie sich aus ihrer Sicht das Bahnfahren in Österreich in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt hat. 57 Prozent der Salzburger Fahrgäste meinen, die Qualität des Bahnfahrens entwickle sich in die richtige Richtung. Sieben Prozent glauben, es ginge in die falsche Richtung. 86 Prozent sagten, Qualität und Komfort beim Bahnfahren in Österreich hätten sich verbessert. Rund drei Viertel sehen Verbesserungen bei Information und Service, bei den eingesetzten Waggons, beim Telefon- und beim Internet-Empfang.

Der Test zeigt auch deutlich, wo Bahnkunden Verbesserungsbedarf sehen. So erlebte jeder dritte Fahrgast die Züge unpünktlicher und sogar vier von zehn sehen Verschlechterungen bei den Anschlussverbindungen, etwa an regionale Busse.

Ein Viertel ist mit der Anzahl der Zugverbindungen in Österreich unzufrieden. "Da die Arbeitszeiten immer flexibler werden und auch Teilzeitarbeit zunimmt, ist es gerade für Pendlerinnen und Pendler sehr wichtig, dass es auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten ein gutes Angebot an Verbindungen gibt. Das gilt tagsüber genauso wie am späteren Abend oder am Wochenende", erklärt Experte Gansterer.

Quelle: SN