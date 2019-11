Viel Neues am Halleiner Weihnachtsmarkt

Erstmalig trifft beim Weihnachtsmarkt auf der Halleiner Pernerinsel Kultur auf Tradition.

Seit 15. November hat der Halleiner Weihnachtsmarkt in der alten Saline seine Pforten geöffnet. Erstmalig trifft dabei Kultur auf Tradition. Für den Schulterschluss "Kultur Salzburg trifft Tradition Hallein" hat Sepp Forcher die Patronanz übernommen. "Der Raum hier in der alten Saline ist ein Traum. So etwas gibt es in Salzburg nicht. Dafür hätte auch Salzburg in seiner Hochnäsigkeit gar nicht das richtige Publikum," so Sepp Forcher in seiner ehrlichen, authentischen Art und schwärmt weiter: "Auch die Neuigkeiten bezüglich Weihnachtsmarkt gefallen mir sehr gut. Nur das Wort Highlight dabei mag ich nicht."

"artforum" ist zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt vertreten

Diese "Highlights", wie sie Organisator Matthias Leitner nennt, sind dieses Jahr neu und obendrein gratis. So ist der Kunstverein "artforum Salzburg" zum ersten Mal vertreten: 25 ausstellende Künstler und 140 Bilder zieren das Salzlager 3 in der alten Saline. Zwei Künstler werden an den Wochenenden immer anwesend sein. In einem "Hoagascht"-Eck wird es spontane Vorführungen geben. Außerdem sind traditionelle Kunsthandwerker im Generatorraum anzutreffen, der an sich schon ein Blickfang ist.

Wieder wird es Alpakawanderungen geben - nur diesmal in ausgedehnter Form. Es kann gratis mit den Alpakas durch die Stadt oder der Salzach entlang gewandert werden.

Vegane Bosna am Weihnachtsmarkt

Auch kulinarisch gibt es Neuigkeiten: "Viele Leute ernähren sich heutzutage vegan, daher bieten wir heuer vegane Bosna an", erklärt Leitner. Neu ist auch die Kartoffelhütte: von Shrimps bis hin zu Speck gibt es verschiedene Garnierungen.

Die Besucher werden auch die Möglichkeit haben mit Brigitte Winkler oder Benjamin Huber Führungen durch die Sudpfanne zu machen.

Die Wichtelstube mit Edith war bereits letztes Jahr ein voller Erfolg. Wegen der großen Nachfrage wird heuer eine zweite Angestellte die Kinder betreuen. Es werden Weihnachtsgeschenke gebastelt und es gibt auch für die Kinder die Möglichkeit Krampusmasken zu kreieren. Davor dürfen die Kinder die Menschen unter den Masken der Igonta-Pass "in echt" sehen, damit sie die Angst davor verlieren.

Masken basteln und anderes Kinderprogramm

"Jeder geht heute maskiert durchs Leben. Daher gefällt mir die Idee besonders gut, dass die Kinder, die Krampusse ohne Masken erleben dürfen. So wird ihnen der Schrecken genommen", so Sepp Forcher.

Bürgermeister Alexander Stangassinger lobt den örtlichen Weihnachtsmarkt in höchsten Tönen: "In einer hektischen Zeit ist es wichtig, zur Besinnung zu kommen und abschalten zu können. Das geht besonders gut an einem Ort, wie diesem, der eine gewaltige Geschichte der Salzproduktion hinter sich hat. Mir ist auch die Wirschaftsförderung wichtig: Wir sollten versuchen die "Kleinen" zur stärken. Das kann gerade in Hallein sehr gut gelingen."

Andrea Fagerer