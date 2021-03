Viel Neuschnee in Salzburg - zwei Verletzte bei Skitourenunfällen im Flachgau

Die spätwinterlichen Neuschneezuwächse der vergangenen Tage haben am Wochenende viele Tourengeher in die Salzburger Berge gelockt. Im Flachgau kam es dabei zu Unfällen mit zwei Verletzten.

Am Sonntag war ein Ehepaar aus Vöcklabruck um 8 Uhr vom Parkplatz Kühleiten in Tiefbrunnau (Gemeinde Faistenau) zu einer Tour auf den 1478 Meter hohen Pillstein aufgebrochen. Das Paar erreichte den Gipfel gegen 10:30 Uhr nach dem austeig über die Stubneralm.

Wegen der tiefen Temperaturen auf dem Gipfel entschlossen sich die Oberösterreicher aber zur sofortigen Abfahrt. Dabei - auf einer Seehöhe von zirka 1050 Meter, fuhr die 57-jährige Frau mit ihren Skiern in eine Schneemulde, wo sie zu Sturz kam und sich das Wadenbein brach. Ihr 56-jähriger Ehemann alarmierte die Einsatzkräfte.

Das Team des Notarzthubschrauber Christophorus 6 brachte die Verletzte nach Taubergung in das Uniklinikum nach Salzburg.

SN/peter kostecka/auf touren Das beliebte Skitourengebiet Pillstein in der Osterhorngruppe.

Eine Stunde später ereignete sich der nächste Skitourenunfall, diesmal im Bereich des Zwölferhorns in St. Gilgen. Um 9:30 Uhr war ein 57-Jähriger aus Ried im Innkreis gemeinsam mit seiner 36-jährigen Tochter und deren Lebensgefährten vom Parkplatz Laimerlift zur Skitour in Richtung des markanten 1515 Meter hohen Gipfels aufgebrochen.

Doch 300 Meter unterhalb des Zwölferhorns entschloss sich das Trio den Aufstieg abzubrechen und ins Tal zurückzufahren. Nach wenigen Schwüngen kam der 57-Jährige aber zu Sturz und verletzte sich dabei am rechten Knie.

Wegen des noch laufenden Einsatzes am Pillstein war der Notarzthubschrauber C6 nicht verfügbar, weshalb fünf Leute der Bergrettung St. Gilgen den Verletzten per Akja zum Ausgangspunkt der Skitour abtransportieren. Dort wurde er vom Roten Kreuz Strobl übernommen und in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.