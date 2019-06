Viel Schmelzwasser: Feuerwehr Mittersill im Hochwassereinsatz

Kurz vor Mitternacht standen die Pegel der Salzach knapp unter der Alarmstufe 1. Am Mittwoch spitzt sich die Situation zu. Das viele Schmelzwasser brachte die Pegel zum Anschwellen.

Die Feuerwehr Mittersill stand in der Nacht auf Mittwoch im Hochwassereinsatz. Die hohen Temperaturen brachten durch das Schmelzwasser die Pegel zum Anschwellen. Bereits am Dienstagnachmittag erreichte die Salzach die Warngrenze. Da ein weiterer Anstieg der Pegel prognostiziert wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr aus, um die kritischen Stellen zu begutachten. Bis Mitternacht wurde die Alarmstufe 1 fast erreicht, sagt Johannes Wiesenegger vom hydrographischen Dienst des Landes Salzburg. Auch im Bereich Wallnerau und Werfen wurden die Meldegrenzen erreicht. Die Situation sei als ungewöhnlich aber nicht kritisch einzustufen. Am Mittwoch werde sich die Situation aber noch weiter zuspitzen. "Wir haben derzeit einfach die Situation, dass es durch die warmen Temperaturen sehr viel Schmelzwasser gibt. In der Nacht hat sich die Situation etwas entspannt. Aber wir starten am Mittwoch mit einem höheren Pegel als noch am Tag zuvor. Bis zum Abend werden die Pegel noch höher teigen als am Dienstag", sagt Wiesenegger.

Zwei- bis fünfjährliches Hochwassereignis

Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill ist derzeit nach wie vor in Bereitschaft. Es handle sich bei der aktuellen Situation um ein zwei bis maximal fünfjährliches Hochwassereignis. "Die Situation hat aber Potential, etwa wenn durch Gewitter noch mehr Wasser dazukommt. Andererseits muss man auch sagen, dass es gut ist, wenn der Schnee jetzt wegschmilzt. Richtig kritisch wird es erst, wenn zu dem Schmelzwasser noch viel Niederschlag dazukommt."

Quelle: SN