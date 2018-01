Viel Schnee bringt Skigebiete auf Rekordkurs

In den vergangenen Tagen fiel in einigen Orten mehr als ein Meter Neuschnee. Das bedeutet beste Bedingungen für Salzburgs Pisten. Die Lawinensituation bleibt aber angespannt.

Für die 14-jährige Jana ist diese Woche in Werfenweng ihre erste im Schnee. "Wo wir herkommen, schneit es nicht. Es war schon cool, einmal einen richtigen Winter zu erleben", sagt die Schülerin. Die 8a der Realschule aus dem norddeutschen Sögel absolviert derzeit eine Skiwoche in Werfenweng. Die intensiven Schneefälle der vergangenen Tage trübten den Skispaß kein bisschen. "Wir waren jeden Tag zwei Mal auf der Piste", sagt Lehrer Jürgen Jansen. "Am Montag waren Schneehügel auf der Strecke. Damit hatten die Schüler ihren Spaß."

Viel Freude, aber auch viel Arbeit hat Betriebsleiter Peter Wettengl mit den Neuschneemassen der vergangenen Tage. "Wir sind ab vier in der Früh unterwegs, damit die Lifte um acht Uhr aufsperren können. Und nach Liftschluss fahren unsere Pistenraupen wieder sechs Stunden." Von Lawinengefahr sei im Skigebiet keine Spur, sagt Peter Wettengl. "Wir haben sogar einen Hang im freien Gelände, der ebenfalls völlig ungefährdet ist. Auch angesichts der Schneefälle der vergangenen Tage." Die Rinne, in der es vor zehn Jahren ein tödliches Lawinenunglück gab, sei mittlerweile abgesperrt.

Der Betriebsleiter des Skigebiets ist froh über die Schneefälle des heurigen Winters. "In den vergangenen Jahren haben wir immer herumgemurkst. Heuer hatten wir schon ab Dezember viel Schnee. Das Gute war, dass es in der Zeit auch in der Stadt Salzburg geschneit hat. Da bekommen die Leute schon früh Lust aufs Skifahren. Wir haben ja zu 60 Prozent Tagesgäste. Die kauften heuer besonders viele Wochenkarten. Wir steuern auf einen Umsatzrekord zu."

Rekordverdächtig waren auch die Schneemengen in den vergangenen Tagen. In vielen Orten fiel mehr als ein Meter Neuschnee. Nur im Rekordjahr 2012 hat es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in so kurzer Zeit mehr geschneit.

Die Lawinensituation bleibt aber abseits der Pisten noch angespannt. Zwar konnte der Lawinenwarndienst des Landes Salzburg in weiten Teilen die Warnstufe von 4 auf 3 reduzieren, sagt Meteorologe Bernhard Niedermoser. "Das heißt aber immer noch, dass für Variantenfahrer eine erhebliche Lawinengefahr herrscht. Es gibt schon defensive Touren, die man gehen kann. Die sollten aber nur erfahrene Alpinisten wählen. Wer nicht so erfahren ist, der hat wunderbare Tage auf den gesicherten Pisten vor sich."

Denn die zweite Wochenhälfte bringt Salzburg schönes Wetter. Am heutigen Mittwoch wird es noch einmal wärmer. "Es hat sechs Grad auf 2000 Metern. Das heißt aber nicht, dass der Schnee schmilzt, sondern er wird sich setzen. Bis auf den Flachgau und die Stadt Salzburg wird die weiße Pracht überall erhalten bleiben", sagt Niedermoser.

Unklar war am Dienstag noch, wie sich die Situation für die Straßensperren weiter entwickelt. Die teilweise schlechte Sicht erschwerte die Beurteilung der vielen örtlichen Lawinenkommissionen. So blieben etwa die Sperren des Filzensattels und der Pass-Lueg-Straße zwischen Werfen und Tenneck weiter aufrecht. Heute, Mittwoch, soll die Situation neu beurteilt werden.

(SN)