Viel Schwung im Lungauer Ferienresort

Das Ferienresort Hapimag in St. Michael feierte seinen 35. Geburtstag

Seit 1986 gibt es Hapimag in St. Michael. 60 Mitarbeiter sind dort angestellt. Resortmanager Peter Steinwidder: "Hapimag hat ein ganz tolles Team mit ganz vielen langjährigen Mitarbeitern, was man in der Gastronomie nur mehr selten findet. Die Anlage ist bis September voll ausgebucht. Das freut uns natürlich sehr."

Mit 400 Gästebetten ist Hapimag einer der größten und wichtigsten Betriebe in der Region. 80.000 Nächtigungen werden jährlich verbucht. 2004 wurde die Anlage in vielen Bereichen dem aktuellen Standard angepasst und mit einem Wellnessbereich erweitert. 2022 ist die Renovierung der Wohnungen geplant. "35 Jahre Hapimag St. Michael ist auch ein Grund Danke zu sagen. An alle Partner, die alljährlich kommen, sich hier wohl fühlen und dem Ort die Treue halten. Es sind schon viele Freundschaften entstanden."

Der Höhepunkt war eine Tanzvorführung

Mit einem gemütlichen Programm wurde gefeiert. "Danke an die Bürgermusik. Es war ein besonderer Genuss, nach so langer Zeit wieder die Klänge zu hören."

Eine musikalische Premiere gab es von Mitarbeiterin Kathi Schitter. Sie komponierte in der Pandemiezeit das Lied "Erdenliebe". Auf die Besucher wartete eine riesige Geburtstagstorte, Verlosung von Preisen oder die Vorführung der "Jerusalema"-Challenge des Hapimag-Teams. Zum Ausklang wurde ein Jubiläumsmenü kredenzt. Als Höhepunkt gab es Tanzvorführungen von Profitänzern des TSC Eleganza aus Köflach. Fiona und Florian Schwarz (10 und 12 Jahre) tanzen seit drei Jahren und sind Österreichische Meister. Anna Fraißler und Alexander Fandl, die in der höchsten Jugendklasse tanzen und ebenfalls den Titel anstreben, zeigten auch ihre Klasse.