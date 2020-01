"Viele Bauern überlegen sich bereits einen Almauftrieb"

Sein Name ist Johann Huber. Er ist Präventionsberater für Landwirte, wenn's um Schutzmaßnahmen gegen den Wolf geht. Der Pfarrwerfener soll Bauern auch Tipps zu Förderungen geben. Ein schwieriges Unterfangen, denn es fehlt derzeit an geeigneten Herdenschutzmaßnahmen - und an Geld.

SN/sw/riedler Johann Huber, neuer Wolfs-Präventionsberater.