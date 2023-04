Viele Einsätze fordern unsere Bergretter

Der Pongau bleibt weiterhin der einsatzstärkste Bezirk der Bergrettung. Wandern ist Bergsport Nummer eins. Zu häufig werde bei der Alarmierung der Retter zu lange gewartet, so der Bezirksleiter.

Schlechtes Wetter, mangelnde Ausrüstung, den Weg verloren - jede Bergwanderung erfordere eine sorgfältige Planung, betont der Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau, Gerhard Kremser: "Das Jahr 2022 hat gezeigt, dass immer mehr Menschen in unseren Bergen unterwegs sind."

Das zeigt auch die Bilanz der Bergrettung Salzburg - im vergangenen Jahr gab es insgesamt 730 Einsätze im Land, rund 100 mehr als im Jahr zuvor. 276 Mal rückten dafür die Retter im Pongau aus, die meisten Einsätze finden während der Wandersaison statt. "Es sind viele Menschen unterwegs und natürlich kann immer schnell etwas passieren, das wissen wir alle. Wir beobachten jedoch, dass es vor allem bei der Tourenplanung noch immer Probleme gibt."

Sportler warten oft sehr lange bis zur Alarmierung

Die Hauptunfallfaktoren waren Stürze und Verirren. Auffallend ist, dass immer mehr Einsätze wegen abgestürzter Paragleiter zu bewältigen sind. Das hat auch damit zu tun, dass insgesamt das sportliche Angebot am Berg wächst. Deshalb gelten viele Einsätze auch Sportarten wie dem Mountainbiken, Klettersteiggehen, Traillauf oder Skibergsteigen. "Oft ist es leider aber so, dass die Bergwanderer bis zum letzten Abdruck mit einer Alarmierung der Bergrettung warten", bedauert Kremser, "und es bereits dunkel wird. Wir sehen es ebenso zunehmend als Problem, dass im hochalpinen Gelände manche Steige durch den bröckelnden Fels in einem schlechten Zustand sind. In diesem Zusammenhang möchte ich auch appellieren, dass man - vor allem, wenn man sich nicht gut im Gelände auskennt - keine Abkürzungen nehmen soll. Viele unserer Einsätze gelten verstiegenen Bergsteigern, die im Gelände nicht mehr vor oder zurück kommen."

Gute Planung bringt Sicherheit

Die Unfälle werden jedenfalls durch verschiedenste Faktoren verursacht: An erster Stelle steht Stürzen, gefolgt von Verirren, medizinischen Notfällen und Erschöpfung. "Zur guten Planung gehören etwa das Einholen eines Wetterberichts und das Mitführen von Wanderkarte, Kompass oder anderen Hilfsmitteln. Man sollte auch immer damit rechnen, dass man im hochalpinen Gelände mal keinen Mobilfunk-Empfang haben kann. Auf persönliche Tourenbeschreibungen im Internet soll man sich nicht verlassen, stattdessen ist eine realistische Einschätzung der eigenen Fitness und Fähigkeiten sehr wichtig. Bergwandern stellt auch höhere Ansprüche an die Gehtechnik und verlangt Trittsicherheit und Orientierungsvermögen." Heuer werden unerwartet noch länger Altschneefelder im Gebirge sein, daher ein weiterer Tipp von Kremser: "Steile oder harte Altschneefelder umgehen oder ohne entsprechende Ausrüstung wie Pickel und Steigeisen umkehren. Geben Sie auch immer jemandem Bescheid, wohin ihre Bergtour führen soll." Wenn man häufig allein unterwegs ist, sind auch Hilfsapps wie "Find my phone" sehr hilfreich. "Für den Ernstfall kann man im besten Fall so seinen Angehörigen die entsprechenden Internet-Zugangsdaten für eine genaue Standort-Ortung hinterlegen. Das funktioniert sehr gut und hat bereits bei einem Absturz mit anschließender Bewusstlosigkeit durch diese punktgenaue Ortung des Mobiltelefons Leben gerettet."