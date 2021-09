Viele Migranten unter den Ungeimpften in Salzburg: Wie kann man sie erreichen?

Seit einigen Tagen steigt die Anzahl jener Patienten, die in Zusammenhang mit Covid-19 in Salzburger Spitälern behandelt werden, an. Unter den nicht Geimpften befinden sich viele Migranten.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Keine Impfung – das beobachten Mediziner bei vielen Coronapatienten mit Migrationshintergrund.