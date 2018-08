Viele neue Ideen zur Stärkung des Zentrums

Werfen ist Modellgemeinde für eine Ortskernstärkung. Neue Projekte zur Belebung des Zentrums sind bereits in Planung.

"Wir hatten schon in der Vergangenheit vieles zur Stärkung der Infrastruktur im Ortskern gestartet", so der Bürgermeister von Werfen, Hannes Weitgasser (ÖVP), "wie etwa ein neues Lebensmittelgeschäft im Ortszentrum."

Der Prozess wird mit etwa 62.000 Euro vom Land unterstützt. "Dafür haben wir Workshops mit Bürgerbeteiligung, eine genaue Analyse der derzeitigen Baubestände und eine mögliche Nachverdichtung für zentrales Wohnen geprüft."

Von der Bevölkerung wurden dabei neue Möglichkeiten, etwa eine Weiterführung des Radweges an der Salzach oder ein neuer zwischen Werfen und Tenneck, vorgeschlagen. "Wir werden das jetzt genau untersuchen, denn dabei müssten auch gleich die Kläranlage und das Kanalsystem für die nächsten 50 Jahre erneuert werden." In Werfen gründete man hierfür eine Steuerungsgruppe "Wir gestalten Werfen". Ihre Schwerpunkte sind etwa die künftige Besucherlenkung von der Burg Hohenwerfen und von der Eisriesenwelt in das Ortszentrum. "Ebenso die vielen Radfahrer, die auf dem Tauernradweg unterwegs sind und kaum ins Ortszentrum gelangen."

Bei einer Befragung der Radtouristen stellte sich heraus, dass täglich etwa 300 Radfahrer unterwegs sind. Dieses zusätzliche Gästepotenzial soll künftig verstärkt in das Zentrum gelenkt werden: "Vergleichsdaten gehen davon aus, dass allein durch Radtouristen ein Umsatz von 140.000 Euro für die lokale Wirtschaft möglich sei." Überarbeitet wurde von der Steuerungsgruppe auch das räumliche Entwicklungskonzept. Der Wohnraum in Werfen ist durch die Topografie "und zusätzlich durch den starken Lärm von Eisenbahn und Autobahn eingeschränkt".

Die Analyse des Geometers für eine Verdichtung des Wohnens im Ortskern zeigte, dass "rein rechnerisch genügend Wohnraum vorhanden wäre, wenn der derzeit ungenützte Wohnbestand ausgebaut würde".

Durch die breite Bürgerbeteiligung sind bereits erste Vorschläge an Architekten ergangen. "Wir haben in der Gemeinde auch weitere große und ungenützte Gebäude wie das alte Gericht, das frühere Seniorenheim oder den Brennhof, wo nun neue Wohnungen errichtet werden."

Eine wesentliche Herausforderung für die Werfener Bevölkerung ist die derzeit sehr eingeschränkte Parksituation im Zentrum des Ortes. "Aber auch hier konnten wir mit der Beteiligung der Werfener neue Flächen für mögliche Parkdecks finden."

Äußerst positiv ist die Stimmung in Werfen zu den Plänen des Goldegger Baumeisters und Unternehmers Georg Hinterleitner, der den alten Kärntnerhof im Zentrum renovieren wird. "Hier sollen in den nächsten Jahren bei einem großen Neubau wieder 60 bis 100 Betten entstehen. Die Hoffnung ist, dass ein Gastgarten den Ort noch zusätzlich beleben wird und auch weitere Autostellplätze geschaffen werden."